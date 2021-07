பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பிய மீட்டிங்.. பிரதமர் மோடியுடன் பேசியது என்ன?.. சரத்பவார் விளக்கம்!

Delhi

டெல்லி: அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தலும், 2024-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலும் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் பாஜகவை முறியடிக்கும் வகையில், அதற்கு எதிராக தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் வலுவான கூட்டணி அமைத்து வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.

Nationalist Congress Party (NCP) leader Sharad Pawar tweeted that he did not talk politics during the meeting with Prime Minister Modi and talked about national issues and interests