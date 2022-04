பிறப்பிலும் ஒட்டாத இந்தி! 1959க்கான குழந்தை நல மைய அட்டையை வெளியிட்டு விளாசிய சு வெங்கடேசன் எம்பி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛இந்தி இல்லாமலே வாழ்ந்தோம். எங்கள் பிறப்பில் இந்தி எந்நாளும் ஒட்டியதில்லை'' எனக்கூறி தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, உருது மொழிகளுடன் 1959ல் வழங்கப்பட்ட சென்னை குழந்தை நல மைய பிரசவ முன் கவனிப்பு பதிவு அட்டையை மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் வெளியிட்டு மத்திய அரசை விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்துக்கு இந்தி மொழிக்கு திராவிட கட்சிகள் காலம் காலமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இதனால் மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கைக்கும் தமிழகத்தில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

தமிழகம், கர்நாடகம், மட்டுமின்றி இந்தி பேசாத மாநிலங்களும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தன. இந்நிலையில் தான் மத்திய அரசு இந்தி திணிக்க முயற்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Madurai MP Su Venkatesan has criticized the Union Government with releasing the Chennai Child Welfare Center Maternity centre Pre-Care Card issued in 1959. This card have only Tamil, English, Telugu and Urdu language. Now The MP saying, "Hindi was never attached to our birth."