போச்சா.. மூனே முடியல மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா.. ஜூன் மாதத்தில் கொரோனா 4வது அலை..! ஆகஸ்டில் டாப்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலை தற்போது சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில், ஜூன் 22ஆம் தேதி முதல் கொரோனாவின் நான்காவது அலை இந்தியாவில் தொடங்கி அக்டோபர் வரை நீடிக்கும் என கான்பூர் ஐஐடி நிறுவன ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.

சீனாவின் வூகான் மாகணத்தில் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் அலையாக பரவிபெரும் அச்சுறுத்தல் மற்றும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது. பின்னர்

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இரண்டாவது அலை அதிக பாதிப்புகளையும், உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியது, கொரோனா டெல்டா வகையால் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது. அடுத்த டெல்டா ப்ளஸ், ஓமிக்ரான், ஸ்ட்லெத் ஓமிக்ரான் என அடுத்தடுத்து கொரோனா வைரஸ் உருமாற்றம் அடைந்தது.

ஒரிஜினல் ஒமிக்ரானை விட வேகம்.. அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தும் ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான்? இது தான் காரணம்

English summary

As the third wave of corona in India is currently in decline, researchers at IIT Kanpur predict that the fourth wave of corona will start in India from June 22 until October.