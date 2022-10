ஏற்கனவே 6 எய்ம்ஸில் மருத்துவர்கள் இல்லை.. புதிதாக எய்ம்ஸ்? தேர்தலுக்காக அவசரம் காட்டும் பாஜக?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்களின் பற்றாக்குறையால், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செயல்படத் தொடங்கிய 6 எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் இன்னும் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்கு வராத நிலையில், இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் பிரதமர் மோடி, புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை தொடங்கி வைத்துள்ளது விமர்சனங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஆண்டுக்கு 2 கோடி வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவோம் என பாஜக வாக்குறுதி அளித்த நிலையில் வேலையின்மை பெருகியிருப்பதை எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றன.

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட 6 எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளில் இன்னும் பல துறைகளில் பேராசிரியர்கள், பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை என அங்கு ஆய்வு செய்த எம்.பிக்கள் குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் விரைவில் தேர்தல் வரவிருக்கும் நிலையில், புதிய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்துள்ளார்.

45 விநாடிகள் சமஸ்கிருத கிரிக்கெட் வர்ணனை.. உச்சி முகந்து பாராட்டி தள்ளிய பிரதமர் மோடி!

English summary

PM Modi's inauguration of a new AIIMS hospital in Himachal Pradesh bilaspur has drawn criticism as six AIIMS hospitals, which started functioning 10 years ago, are yet to become fully functional due to lack of experienced doctors, faculty and staffs.