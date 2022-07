ரொம்ப மோசம்.. 17 ஆண்டில் பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தில் 5,422 வழக்குகள்.. 23 பேருக்கு மட்டுமே தண்டனை

Delhi

oi-Nantha Kumar R

புதுடெல்லி: பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) நாட்டில் அமலாகி 17 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் மொத்தம் 5,422 வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளதாகவும், இதில் வெறும் 23 பேர் மட்டுமே தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நாடளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) கடந்த 2002ம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது. 2005ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 1 ம் தேதி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது.

இந்த பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் மூலம் தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் சார்பில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் செய்தால் அமலாக்க இயக்குனரகம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பணமோசடி தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய அமலாக்கத்துறைக்கு அதிகாரம் உள்ளது.. உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

English summary

Last 17 years Only 23 convicted in 5,422 cases under PMLA, Union Minister says to Lok Sabha 17 years after the introduction of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in the country, the central government has said that a total of 5,422 cases have been registered, out of which only 23 people have been convicted.