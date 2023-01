ராஜ்யசபா ‘தாமரை’ தீம்.. இருக்கைகள் அதிகரிப்பு.. என்ன பிளான்? சர்ச்சையை கிளப்பும் சென்ட்ரல் விஸ்டா!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : புதிய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் அமையவிருக்கும் ராஜ்யசபா 'தாமரை' தீமில் அமைக்கப்படுவதும், இரு அவைகளிலும் இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதும் எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் பல்வேறு யூகங்களைக் கிளப்பியுள்ளன.

டெல்லியில் புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் உட்புற வடிவமைப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டிடத்தின் படங்களை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

லோக்சபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 ஆகவும் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 245 ஆகவும் உள்ள நிலையில் புதிய கட்டிடத்தில் மக்களவையில் 888, மாநிலங்களவையில் 384 என இருக்கைகள் அமைகின்றன.

இதனால், தொகுதி மறுசீரமைப்பை கணக்கில் கொண்டே பாஜக அரசு சீட் எண்ணிக்கையை அதிகரித்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன.

பரபர சூழல்.. நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டம் துவங்கியது.. ராஜ்யசபா தலைவராக ஜெகதீப் தன்கர் பதவியேற்பு

English summary

In the Central Vista redevelopment, the new Parliament building Lok Sabha has 888 seats, Rajya Sabha has 384 seats, with more space available should the number of MPs expand as a result of future redistricting.