இனிமே குடியரசு தலைவர் மாளிகையிலிருப்பது "முஹல்" தோட்டமில்லை.. "அம்ரித் உத்யான்" அதிரடி மாற்றம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகையில் உள்ள முகல் (முகாலய) தோட்டத்தின் பெயரை மத்திய அரசு அதிரடியாக இன்று மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முகல் தோட்டத்தின் பெயர் ‛அம்ரித் உத்யான்' என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முகல் என்பது முகலாயர்களை குறித்து வந்த நிலையில் தற்போது மத்திய அரசு பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளது. இந்தியா தனது 75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி ‛ அசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' என்ற கருப்பொருளில் கொண்டாடியது. நாட்டு மக்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் சாதனைகளின் மகத்தான வரலாற்றை கொண்டாடுவதற்கும் இந்த கருப்பொருளை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. இந்நிலையில் ‛அசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' கொண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக தான் தற்போது டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகையில் அமைந்துள்ள முகல் தோட்டத்தின் பெயர் ‛அம்ரித் உத்யான்' என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஈபிஎஸ் முறையீடு ஏற்பு.. ஜன.30ல் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை.. முக்கிய உத்தரவு உண்டா? ஏன் முக்கியம்

English summary

The central government has changed the name of the Mughal (Mugalaya) Garden in the Rashtrapati Bhavan in Delhi today. Accordingly the name of the Mughal garden has been changed to Amrit Udyan''.