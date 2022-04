"எய்ட்ஸ்!" இந்தியாவில் 10 ஆண்டில் 17 லட்சம் பேருக்கு எச்ஐவி..நோய் பரவ இதுதான் காரணமாம்! பகீர் தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள எய்ட்ஸ் பாதிப்பு தொடர்பான ஆர்டிஐ கேள்விக்குத் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு சில முக்கிய தகவல்களை அளித்துள்ளது.

கடந்த 1980களின் தொடக்கத்தில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட acquired immunodeficiency syndrome எனப்படும் எய்ட்ஸ், உலகின் மிகக் கொடிய நோய்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது.

1990களில் உலகெங்கும் பரவிய எய்ட்ஸ் நோய் பெருந்தொற்றாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. எந்த வித மாத்திரைகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் மூலம் குணப்படுத்தவே முடியாத ஒரு கொடிய நோயாகவே எய்ட்ஸ் கருதப்படுகிறது.

English summary

Over 17 lakh people contracted HIV in the country in the last 10 years due to unprotected intercourse: (இந்தியாவில் தொடர்ந்து குறையும் எச்ஐவி நோயாளிகள் என்ன காரணம்) National AIDS Control Organization about spread of HIV in India.