'பல மடங்கு வேகமாக பரவும் ஓமிக்ரான்.. எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.. அச்சம் வேண்டாம்..' பிரதமர் மோடி பேச்சு

டெல்லி: அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவல் குறித்து இன்று அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் மோடி, ஓமிக்ரான் வேகமாகப் பரவி வருவதால் நாம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த டிச. மாதம் வரை பல மாதங்களாகத் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மெல்லக் குறைந்தே வந்தது. ஆனால், ஓமிக்ரான் கொரோனா நிலைமையை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றிப்போட்டது.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மின்னல் வேகத்தில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் 3ஆவது அலை ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi held a review meeting with the chief ministers of the states to discuss the Covid-19 situation in the country. Corona cases are raising in the country.