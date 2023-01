அப்பவே "அரசியலமைப்பு" இருந்திருக்கு! தமிழ்நாடு உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு! புகழ்ந்து தள்ளிய பிரதமர் மோடி

பழங்குடியின மக்களுக்கும், அவர்களுக்காக பணியாற்றியவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதமாக தெரிவித்துள்ளார்.

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இன்று நாட்டு மக்களிடையே 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சி மூலமாக பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "தமிழ்நாட்டின் உத்திரமேரூர் கல்வெட்டில் கிராம ஊராட்சி தேர்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருப்பதால் இது சிறிய அரசியலமைப்பை போல இருக்கிறது" என்று கூறியுள்ளார்.

மோடி பிரதமராக பொறுப்பேற்றதிலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை வானொலி வாயிலாக 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாட்டு மக்களிடம் பேசி வருகிறார். அந்த வரிசையில் இந்த ஆண்டின் முதல் உரையாடலை இன்று நிகழ்த்தியுள்ளார். இது அவருடைய 97வது உரையாகும். இதில் இந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட பத்ம விருதுகள் குறித்து விரிவாக பேசியுள்ளார். அவர் பேசியதாவது, "இந்த ஆண்டு பத்ம விருதுகளை பெற்றவர்களில் கணிசமானோர் பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவராவார்கள்.

பழங்குடியினரின் வாழ்க்கையானது நகர மக்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. அதில் அவர்கள் பெரும் சவால்களை சந்தித்தாலும், தங்களுடைய பாராம்பரியதை்தை பாதுகாக்க எப்போதும் முன்னிற்கிறார்கள். டோட்டோ, ஹோ, குய், கூவி, மந்தா போன்ற பழங்குடியின மக்களின் மொழிகள் குறித்து பணியாற்றியவர்கள் பத்ம விருது பெற்றிருக்கிறார்கள். அதேபோல சித்தி, ஜார்வா, ஓங்கே பழங்குடியினருக்காக அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியவர்களுக்கும் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது நம் அனைவருக்கும் பெருமையாகும்.

கொல்கத்தாவில் பிரதமர் மோடி குறித்த ஆவணப் படம் வெளியீடு! டெல்லி பல்கலை வெளியே 144 தடை உத்தரவு!

English summary

Prime Minister Narendra Modi speaking through 'Voice of the Mind' program today said, "The Uttaramerur inscription of Tamil Nadu is like a small constitution as there are mentions of village panchayat elections."