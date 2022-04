"5 லட்சம் பேர் இல்லை, 40 லட்சம் பேர் பலி! ஒரே காரணம் அரசின் அலட்சியம்!" விளாசி தள்ளும் ராகுல் காந்தி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பாகக் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த 2019 இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் முதலில் சீனாவில் பரவ தொடங்கியது. அதன் பின்னர் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

இப்போது தான் கொரோனா வேக்சின் பணிகள் தொடங்கி பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்குப் பின்னர் வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதனால் உலகம் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வருகிறது.

கொரோனா 4வது அலை நோக்கி இந்தியா? உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இந்த அறிகுறிகளா? அப்போ கண்டிப்பாக இத பண்ணுங்க!

English summary

Rahul Gandhi claimed that 40 lakh Indians died during the coronavirus pandemic due to the government's negligence: (இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா பாதிப்பு குறித்து ராகுல் காந்தி) Coronavirus in India and Rahul Gandhi demands Rs. 4 lakh compensation to the family members of the deceased.