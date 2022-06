ரிசர்வ் வங்கி நிதி கொள்கைக் குழு கூட்டம்! ரெப்போ விகிதம் உயர வாய்ப்பு? நிபுணர்கள் கருத்து என்ன?

Delhi

டெல்லி : மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே ரிசர்வ் வங்கி தனது நிதிக் கொள்கைக் குழு அறிக்கையை வெளியிட உள்ள நிலையில், ரெப்போ விகிதங்களை 40 முதல் 50 அடிப்படை புள்ளிகள் வரை உயர்த்தலாம் என கூறப்படுகிறது.

கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது மற்றும் பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் சூழலில் ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக்கொள்கைக் குழுவின் மூன்று நாள் கூட்டம் ஜூன் 6ஆம் தேதி முதல் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி தனது நிதிக் கொள்கைக் குழு அறிக்கையை வெளியிட உள்ள நிலையில், பொருளாதார நிபுணர்கள், வாங்கியாளர் தொடங்கி வாடிக்கையாளர்கள் வரை அனைவரின் பார்வையும் அதன் மீதே உள்ளது.

English summary

The Reserve Bank of India (RBI) is expected to raise the repo rate by 40 to 50 basis points as it prepares to release its Monetary Policy Committee report amid high expectations.