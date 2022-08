சிட்டிகளை விட கிராமங்களில்தான் ஆண், பெண்களுக்கு செக்ஸ் பார்ட்னர்கள் அதிகம்! அதிர வைத்த சர்வே முடிவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் தேசிய குடும்ப சுகாதார நல அமைப்பு சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வே முடிவின்படி இந்தியாவில் நகர்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு தான் பாலியல் உறவுக்கான ‛செக்ஸ் பார்ட்னர்கள்' அதிகம் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியாவில் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை முறை தொடர்பாக தேசிய குடும்ப சுகாதார நல அமைப்பு அவ்வப்போது சர்வே மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் பாலியல் உறவு தொடர்பான சர்வே நடைபெற்றது.

இந்த சர்வேயானது 2019 முதல் 2021ம் ஆண்டு வரை நடந்தது. பாதுகாப்பான உடலுறவு முக்கியம் என்பதாலும், இந்தியாவில் பாதுகாப்பான உடலுறவு தொடர்பான விஷயத்தை அளவீடும் நோக்கத்தில் இந்த சர்வே மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த சர்வே முடிவுகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

