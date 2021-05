தென்மேற்குப் பருவமழை முன் கூட்டியே தொடங்கியது - கேரளாவில் மே 31 முதல் மழைக்கு வாய்ப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கேரளாவில் தென் மேற்கு பருவமழை வரும் 31ஆம்தேதியே தொடங்குவதற்கு சூழல் சாதகமாக உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. தென் மேற்கு பருவமழை மாலத்தீவு-குமரி கடற்பகுதியிலும், தென்மேற்கு மற்றும் வங்கக்கடலின் மத்திய கிழக்குப் பகுதியிலும், வங்கக்கடலின் தென்கிழக்குப்பகுதிகள், மத்தியமேற்குப் பகுதிகளில் 27ஆம் தேதியே தொடங்கிவிட்டதாகவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் முடிய தென்மேற்குப் பருவமழை காலமாகும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழைக்காலமாகும்.

வழக்கமாக மே 20ஆம் தேதி அந்தமானில் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கும். கேரளாவில் ஜூன் 1ஆம் தேதி பருவமழை ஆரம்பிக்கும். யாஸ் புயல் உதவியால் அரபிக்கடல் பகுதிக்கு பருவமழையை இழுத்துள்ளது என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast the onset of the southwest monsoon in Kerala on May 31. The southwest monsoon was begining on the 27th in the Maldives-Kumari coast, southwest and central parts of the Bay of Bengal, and southeastern parts of the Bay of Bengal on the 27th 2021.