சீனாவின் ‘பொறியில்’ சிக்கிய இலங்கை! என்னவாகும் ராஜபக்சவின் எதிர்காலம்! இந்தியா போடும் மாஸ்டர் பிளான்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் கடன்களை வழங்கி வரும் நிலையில், சீனாவிடம் இருந்து இலங்கையை விடுவித்து அமெரிக்காவின் பக்கம் நகர்த்துவது இந்தியாவுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஏப்ரல் 12 அன்று, இலங்கை எண்ணெய் மற்றும் விவசாயப் பொருட்களை வாங்குவதற்கான 51 பில்லியன் டாலர் வெளிநாட்டுக் கடனுக்கான அனைத்து தவணைகளையும் செலுத்தத் தவறியதாக அறிவித்தது.

நாட்டில் நிலவும் அபாயகரமான உணவுப் பஞ்சம், ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சவை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி மக்களை அணிதிரட்டியுள்ளது. ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பொது அவசரநிலையை விதிக்க அவர் எடுத்த முடிவு எதிர்ப்புகளை மேலும் தீவிரப்படுத்தியது.

இலங்கை படுகுழியில் விழ காரணம் இதுதான் - புதிய நிதியமைச்சர் அலி சாப்ரி என்ன சொல்கிறார்?

English summary

Political experts say that while India, including China, is lending money to Sri Lanka, which is mired in economic crisis, it would be to India's advantage to liberate Sri Lanka from China and move to the US side.