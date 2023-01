வெடித்து கிளம்பும் கொலீஜியம் பஞ்சாயத்து! ஆட்சியா? ரௌடியிசமா? பிரதமருக்கு சு.சாமி நறுக் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் கொலீஜியம் மூலம் நியமிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்த கொலீஜியத்தில் மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளை சேர்க்க வேண்டும் என மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இந்நிலையில், இதனை குறிப்பிட்டு பாஜக மூத்த தலைவர்களுள் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி பிரதமர் மோடியை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

நீதிபதிகள் நியமனம் குறித்து மத்திய அரசு சமீப காலமாக மாற்றுக்கருத்தை மிக அழுத்தமாக பதிவு செய்து வருகிறது. அதேபோல கொலீஜியம் அமைப்பு முறை குறித்தும் வெளிப்படையாக விமர்சித்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் உரையாற்றிய மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ, "உயர்நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் அதிக அளவிலான வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்றன. இந்த நிலுவை வழக்குகள் எண்ணிக்கை விரைவில் குறையும் என்று நினைக்கிறேன்.

1993ம் ஆண்டு வரை நீதிபதிகள் நியமனம் என்பது சட்டத்துறை மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நடைபெற்றது. அக்காலகட்டங்களில் நாடு சிறப்பான நீதிபதிகளை கொண்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது கொலிஜியம் முறைப்படி நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இதனை நாட்டு மக்கள் எதிர்க்கின்றனர். அதேபோல தங்கள் சசோகதரர்களையே சக நீதிபதிகளாக நியமிப்பது இந்தியாவில்தான் நிகழ்கிறது. கொலிஜியம் அமைப்பால் அதில் இருக்கும் நீதிபதிகளின் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. நீதிபதிகளுக்கு நீதியை வழங்குவதுதான் பிரதான பணி" என்று கூறியிருந்தார்.

The Union Law Minister has written a letter to the Chief Justice of the Supreme Court asking that representatives of the Central Government should be included in this collegium as the judges of the Supreme Court are being appointed by the collegium. In this case, referring to this, one of the senior BJP leaders, Subramania Swamy, has severely criticized Prime Minister Modi.