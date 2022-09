ரொம்ப நடிக்காதீங்க.. மோடியின் குட்புக்கில் இடம்பெற நாடகமாடும் நிர்மலா சீதாராமன்.. சாடிய காங்கிரஸ்

Delhi

டெல்லி: தெலுங்கானா மாநில ரேஷன் கடைகளில் பிரமதர் மோடியின் படம் வைக்க வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் கூறியதை காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச்செயலாளரான ஜெய்ராம் ரமேஷ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தெலுங்கான மாநிலத்தில் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக சந்திரசேகரராவ் உள்ளார். சமீபகாலமாக சந்திர சேகரராவ், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையே தான் பாஜக, தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சி இடையே வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது.

