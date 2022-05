பாலியல் தொழிலாளர்களும் மனிதர்கள் தானே..! ஆதார் கார்ட் கொடுங்க.. அதிரடி உத்தரவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தொழிலை வைத்து யாரையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது எனவும், பதிவு செய்யப்பட்ட பாலியல் தொழிலாளர்களுக்கும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு ஆதார் அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டுமென உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி நாகேஸ்வராவ் தலைமையிலான அமர்வு அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டும் முதல் இந்தியாவில் கொரோனோ பரவலின்போது பொதுமுடக்கம், வேலையிழப்பு, வறுமை ஆகியவற்றின் காரணமாக மத்திய மாநில அரசுகள் நிவாரண உதவிகளை வழங்கினர்.

மக்கள் வைத்திருந்த ஆதார் அட்டை அடிப்படையில் அனைவருக்கும் நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் ஆதார் அட்டை இல்லாததால் பாலியல் தொழிலாளிகளுக்கு அந்த நிவாரண உதவிகள் கிடைக்கவில்லை.

