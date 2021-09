எல்லாவற்றுக்கும் மத சாயம் பூசுவதா.. சில மீடியாக்களால் நாட்டுக்கு கெட்ட பெயர்- உச்சநீதிமன்றம் ஆதங்கம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: சில மீடியாக்கள் அனைத்து விஷயங்களையும் மதத்தோடு தொடர்புபடுத்தி செய்திகளாக வெளியிடுவதால் நாட்டுக்குக் கெட்ட பெயர் ஏற்படுகிறது என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த வருடம் டெல்லியில் நடைபெற்ற தப்லிக் ஜமாத் மாநாடு மற்றும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் ஆகியவற்றை இணைத்து சில ஊடகங்கள் செய்தி ஒளிபரப்பியது தொடர்பான வழக்கு இன்று தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான 3 நீதிபதிகள், அமர்வு முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

பெண்ணை நிர்வாணமாக்கி.. சாம்பல் பூஜை.. சாமியார் உட்பட 3 பேருக்கு வலை.. என்ன நடந்தது?

ஒருசில மீடியாக்களால் இந்த நாட்டில் நடைபெறும் அனைத்து விஷயங்களும் மதத்தோடு தொடர்பு படுத்தி செய்தியாக வெளியிடப்படுகிறது. அதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இறுதியாக இந்த நாட்டுக்கு தான் கெட்ட பெயர் ஏற்படுகிறது.

English summary

Chief Justice of the Supreme Court NV Ramana has said that the country is getting a bad name as some media outlets are reporting all things related to religion.