இந்திய கறுப்பு பண முதலைகளுக்கு செக்..! மிக விரைவில் கிடைக்கும் சுவிஸ் வங்கி கணக்கின் 3வது பட்டியல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சுவிஸ் வங்கிகள் கணக்கு வைத்திருக்கும் இந்தியர்கள் குறித்த 3ஆவது பட்டியலை இந்தியா இந்த மாதம் பெறவுள்ளது. இதில் முதல்முறையாக சுவிஸ் நாட்டில் இந்தியர்கள் வைத்துள்ள சொத்துகள் குறித்த தகவல்களும் இடம் பெறவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயற்கை எழில் கொஞ்சும் அழகிய ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்று சுவிட்சர்லாந்து. இந்த அழகிய சுவிஸ் நாட்டிலுள்ள வங்கிகளில் இந்தியாவில் இருந்து பலரும் கறுப்புப் பணத்தைப் பதுக்கியுள்ளனர்.

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் முன்பு இருந்த வங்கி சட்டப்படி, வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவரும் கூட மிக எளிமையாக வங்கிக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். அவர்கள் குறித்த தகவல்களை மிகவும் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும்.

English summary

India will get this month the third set of Swiss bank account details of its nationals under automatic exchange of information. It include for the first time the data about real estate properties owned by Indians in Switzerland.