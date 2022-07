மக்களுக்கு ஆறுதல்.. சமையல் எண்ணெய் விலையை உடனடியாக ரூ.15 வரை குறைக்க மத்திய அரசு உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் சமையல் எண்ணெய் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 15 வரை உடனடியாக குறைக்க வேண்டும் என்று சமையல் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியா தனது சமையல் எண்ணெய் தேவையில், 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்து வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக, சர்வதேச சந்தையில் விலை அதிகரித்து வந்ததால், இந்தியாவில் எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வந்தது. குறிப்பாக சில்லரை விற்பனையில் விலை உயர்வு எதிரொலித்தது. ஆனால் சமீபகாலமாக சர்வதேச சந்தையில் விலை குறைந்து வருகிறது.

The Centre has asked the edible oil associations to ensure reduction in the maximum retail price of cooking oils by up to Rs 15 per litre with immediate effect.