அம்மாடியோவ்.. 18 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் கம்பீரமாக சுற்றிய பனிச்சிறுத்தை.. நெட்டிசன்கள் பிரம்மிப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இமயமலையின் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் 18 ஆயிரம் அடி உச்சியில் பனிசிறுத்தை ஒன்று கம்பீரமாக நடைபோடும் அரிய காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி வருகிறது. இயற்கை காட்சிகள் குறித்து புகைப்படம் எடுக்கும் பிரபல புகைப்பட கலைஞர் கிட்டியா பாவ்லோவ்ஸ்கிவ் (Kittiya Pawlowski) எடுத்த இந்த புகைப்படத்தை தி டைம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது.

Ghosts of the Mountains என்று பனிச்சிறுத்தைகள் அழைக்கப்படுகின்றன. பூனை வகையை சேர்ந்த பனிச்சிறுத்தைகள் அழிய வாய்ப்பு உள்ள இனங்களில் ஒன்றாக பட்டியலிடப்படுள்ளது.

உலக அளவில் ஒட்டுமொத்தமாக வசிக்கும் பனிச்சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆயிரத்திற்கும் கீழ்தான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

அமித்ஷா வைத்த கண்.. முக்கிய புள்ளியின் திடீர் 'என்ட்ரி’.. பிளான் போட்ட ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்.. நடக்குமா?

A rare snow leopard roaming on Mount Everest at 18,000ft, photo published in @thetimes today by Kittiya Pawlowski. What a shot! pic.twitter.com/4osogSgGa5

English summary

Rare footage of a snow leopard walking majestically on the 18,000-foot peak of Mount Everest in the Himalayas is spreading on the internet. The Times has published this photo taken by famous landscape photographer Kittiya Pawlowski.