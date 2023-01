எல்ஜிபிடி+ திருமணம் அங்கீகாரம்! வழக்கை கையில் எடுத்த உச்சநீதிமன்றம்! மத்திய அரசுக்கு முக்கிய உத்தரவு

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓரினச் சேர்க்கையாளர்கள் உறவில் இருப்பது சரி என்று உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருந்தாலும், இவர்கள் திருமணத்தை தற்போது வரை அங்கீகரிக்கவில்லை. இந்நிலையில் இவர்களின் திருமணத்தை அங்கீகரிப்பது தொடர்பான வழக்கை உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரணைக்கு ஏற்றுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் 25க்கும் அதிகமான நாடுகள் ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களை அங்கீகரித்துள்ளன. ஆனால் சில நாடுகள் இதனை அங்கீகரிக்கவில்லை. இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் இவர்கள் உறவில் இருப்பது தவறில்லை என்ற உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2018ம் ஆண்டு தீர்ப்பளித்திருந்தது. ஆனாலும் தற்போது வரை ஓரினச் சேர்க்கையாளர்களை இரண்டாம் தர மூன்றாம் தர குடிமக்களாகவே இந்திய சமூகம் பாவித்து வருகிறது.

இதற்கு எதிராக முற்போக்கு கட்சிகள், அமைப்புகள் தொடர் சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த சட்டப் போராட்டத்தின் அங்கமாக இவர்களின் திருமணத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடுத்திருந்தனர். பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்குகளை உச்சநீதிமன்றம் இன்று விசாரணைக்கு ஏற்றிருக்கிறது.

English summary

Even though the Supreme Court has said that it is okay for same-sex couples to be in a relationship in India, they have not yet recognized marriage. In this case, the Supreme Court has accepted the case regarding the recognition of their marriage today.