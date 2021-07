இந்தியாவில் மாஸ்க் பயன்படுத்துவது 74% குறைந்து விட்டது.. மத்திய சுகாதாரத்துறை ஷாக் தகவல்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: கொரோனா தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இந்தியாவில் மாஸ்க் பயன்படுத்துவது 74 சதவீதம் குறைந்து விட்டதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆட்டம் போட்டு வந்த கொரோனா தற்போது குறைந்து ஆறுதல் அளித்து வருகிறது. கொரோனா குறைந்து விட்டதால் பல்வேறு மாநிலங்களில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஆனால் இந்த தளர்வுகளை காரணமாக வைத்து மக்கள் மிகவும் மெத்தன போக்காக இருந்து வருகின்றனர். மாஸ்க் அணியாமல் இருப்பது, கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் இருப்பது என அலட்சியமாக இருக்கின்றனர்.

English summary

The use of the mask in India has dropped by 74 per cent due to the provision of corona relaxations, according to a shocking report by the Union Ministry of Health