16 முக்கிய மசோதா.. ஒத்துழைப்பு கோரி இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம்..நாளை நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டம்

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாளை துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இதில் புதிதாக 16 மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் இன்று மத்திய அரசு சார்பில் டெல்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாடாளுமன்ற அலுவல் ஆய்வு கூட்டமும் இன்று நடைபெற உள்ளது.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நவம்பர் மாதம் துவங்கி நடைபெறும். இந்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடத்துவது பற்றிய விவாதிக்கப்பட்டது.

இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநில சட்டசபை தேர்தல்களால் இந்த ஆண்டு நவம்பரில் நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடத்துவது தள்ளிவைக்கப்பட்டது. தற்போது 2 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் முடிவடைந்துள்ளது.

The Winter Session of Parliament is scheduled to begin tomorrow. The central government has decided to pass 16 new bills. In this context, an all-party meeting has been convened in Delhi today on behalf of the central government. Also, a parliamentary review meeting is also scheduled to be held today.