நாடு முழுக்க பள்ளி ஆசிரியர்கள், ஊழியர்களுக்கு வேக்சின்: 2 கோடி கூடுதல் டோஸ்களை ஒதுக்கிய மத்திய அரசு

டெல்லி: நாடு முழுக்க உள்ள பள்ளிஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் வேலை பார்க்கும் ஊழியர்களுக்கு வேக்சின் போடுவதற்காக மொத்தம் 2 கோடி டோஸ் கூடுதல் கொரோனா வேக்சின்களை மத்திய அரசு ஒதுக்கி உள்ளது. மாநில அரசுகளுக்கு இந்த வேக்சின் வழங்கப்பட உள்ளது.

இந்தியாவில் மூன்றாம் அலை இன்னும் சில வாரங்களில் ஏற்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை வல்லுனர் குழு தெரிவித்துள்ளது. இதில் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு தினசரி 6 லட்சம் கேஸ்கள் பதிவாக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் குழந்தைகளுக்கு வேக்சின் போடும் நடவடிக்கைகளில் சுகாதாரத்துறை களமிறங்கி உள்ளது. ஏற்கனவே 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வேக்சின் அளிப்பதில் இணைநோய் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசின் தேசிய நோய்த்தடுப்பு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

Union Government allots 2 Crore dose vaccines for teachers and school staffs all over India as the schools are going to open soon.