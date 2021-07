டெல்லியிலேயே முகாமிட்டிருக்கும் முக்கிய 'தலை' .. மத்திய அமைச்சர் வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் யாருக்கு?

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: மத்திய அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்கிற நிலை உள்ளது. தமிழக பாஜகவினரும் அமைச்சர்களுக்கான ரேஸில் உள்ளனர். குறிப்பாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் இந்த ரேஸில் அதிகம் இருக்கிறார். எப்படியும் பொறுப்பு வாங்கிவிட வேண்டும் என டெல்லியிலேயே அவர் முகாமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை பாஜக நிர்வாகிகளுடன் இறுதிகட்ட ஆலோசனை நடத்த போகிறார்.

பாஜக மூத்த தலைவர்கள் பலரும் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளனர். ஜோதிராதித்ய சிந்தியா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் டெல்லிக்கு சென்றுள்ளனர். இதனால் எந்தநேரமும் அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது.

தற்போது அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதால் எந்தெந்த மாநிலங்களில் இருந்து மத்திய அமைச்சர் தேர்வு செய்யப்படவில்லையோ, அந்த மாநிலங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வகையில் அந்த மாநிலங்களைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

English summary

There is a possibility of announcing a change in the Union Cabinet at any time. The Tamil Nadu BJP is also in the race for ministers. Former Union Minister Pon.Radhakrishnan in particular is high in this race. He have camped in Delhi to take charge anyway.