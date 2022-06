கதறிய ஜோதிமணி.. பதறிய கார்த்தி.. கொந்தளித்த ப.சிதம்பரம்.. அத்துமீறிய போலீஸ்.. உஷ்ணத்தில் டெல்லி

Delhi

oi-Hemavandhana

டெல்லி: காங்கிரஸ் தலைவர்களையும், உறுப்பினர்களையும், வெளியே இழுத்து போட்டு சாலையில் வீசிய டெல்லி போலீசுக்கு மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தன்னுடைய கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு விசாரணை சூடுபிடித்துள்ளது.. டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் 3வது நாளாக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி ஆஜரான நிலையில், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கு அரசியல் காழ்ப்புணர்வு காரணமாக தொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறி, ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

What the police did at the AICC office this morning was an outrageous violation of liberty, says P Chidambaram