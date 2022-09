பிரதமர் மோடி படம் எங்கே? ரேஷன் கடை ஆய்வில் கலெக்டரை வறுத்தெடுத்த நிர்மலா சீதாராமன்! பரபர தெலுங்கானா

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதரபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று ரேஷன் கடையில் ஆய்வு நடத்தினார். அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படம் இல்லாததால் அவர் கோபமடைந்தார். பிரதமர் மோடி படம் எங்கே?, ரேஷன் அரசியில் மத்திய அரசின் பங்கு எவ்வளவு? என கேள்வி கேட்டு ஆக்ரோஷத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

தெலுங்கானா மாநிலத்துக்கு அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலையொட்டி பாஜக அந்த மாநிலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தற்போது ஆட்சி செய்யும் முதல்வர் சந்திரசேகரராவின் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதியை தோற்கடிக்க வியூகம் வகுத்து செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தெலுங்கான மாநிலத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 3 நாள் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். இன்று 2வது நாளாக இன்று பாஜக நாடாளுமன்ற பிரவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தெலுங்கானாவில் உள்ள காமரெட்டி, பான்ஸ்வாடாவுக்கு நிர்மலா சீதாராமன் சென்றார்.

நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடும் எதிர்ப்பு! கார் தடுத்து நிறுத்தம்! பாஜக-காங்கிரஸ் மோதல்! பரபர ஐதராபாத்

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, who is on a tour of Telangana, inspected the ration shop today. He was angry because there was no picture of Prime Minister Narendra Modi. Where is the picture of Prime Minister Modi? What is the central government's role in ration government? He expressed his anger by asking the question.