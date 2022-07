வடமாநிலங்களை கலக்கிய தமிழன்! தேசிய போலீஸ் அகாடமியின் இயக்குனரான தேனிக்காரர்! யார் இந்த சேர்மராஜன்?

Hyderabad

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஹைதராபாத்: தேசிய போலீஸ் அகாடமியின் புதிய இயக்குநராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியான சேர்மராஜன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். யார் இவர்? இவரின் சாதனைகள் என்ன? எங்கெல்லாம் பணியாற்றி கொடி நாட்டியுள்ளார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வில் காவல் பணிக்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு சர்தார் வல்லபாய் படேல் போலீஸ் அகாடமியில் பயிற்சி வழங்கப்படும். பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மாநிலத்தில் முதலில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்படுவர். உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும், இந்த அகாடமி தெலுங்கானா மாநிலத்தின் தலைநகரான ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ளது.

அண்ணாமலை ஐபிஎஸ் படிக்க காரணமே திமுக தான்.. அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அதிரடி பேட்டி!

English summary

Sermarajan, an IPS officer from Tamil Nadu, has been appointed as the new director of the National Police Academy. who is he? What are his achievements? Let's see where he has worked and planted the flag.