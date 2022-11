பாகிஸ்தான் ஜிந்தாபாத்.. ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கிளம்பிய கோஷம்? பாஜக வெளியிட்ட வீடியோ

India

oi-Nantha Kumar R

இந்தூர்: மத்திய பிரதேசத்தில் சகோதரி பிரியங்கா காந்தியுடன் சேரந்து ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை சென்ற நிலையில் ‛பாகிஸ்தான் ஜிந்தபாத்' என கோஷமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறி பாஜக சார்பில் வீடியோ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சி சரமாரியாக பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

தொடர் தோல்வியால் துவண்டு போய் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

இதற்காக ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் இந்திய ஒற்றுமை பயணத்தை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் தேதி துவக்கினார்.

4வது முறை.. சென்னை வந்தே பாரத் ரயிலும் விபத்தில் சிக்கியது.. கன்றுக்குட்டி மோதியதில் சேதம்!

English summary

A video has been released on behalf of the BJP claiming that Rahul Gandhi joined his sister Priyanka Gandhi in the Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh and chanted Pakistan Zindabad''. The Congress party has responded with a barrage to this.