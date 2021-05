யாஸ் புயல் வங்கக் கடலில் உருவானது...26ல் கரையைக் கடக்கும் - மீட்புப்படையினர் தயார் நிலை

India

கொல்கத்தா: வங்கக்கடலில் இன்று உருவாகியுள்ள யாஸ் புயல் 26ஆம் தேதி ஒடிசா, மேற்குவங்கம் இடையே கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. புயல் கரையை கடக்கும் நிலையில் நிவாரண பொருட்கள், மீட்புப்பணி தளவாடங்கள் நிவாரணப் பொருட்கள் அந்தமான் மற்றும் கொல்கத்தாவுக்கு விமானப்படை விமானங்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. 606 மீட்புப்படை வீரர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.

வடக்கு அந்தமான் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி இன்று புயலாக வலுவடைந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த புயல் மேலும் வலுவடைந்து வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புயல் அதிதீவிர புயலாக உருமாறி வரும் 26ஆம் தேதி காலையில் ஒடிசா-மேற்கு வங்காளம் இடையே கரையை கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த புயலுக்கு யாஸ் என பெயரிடப்பட்டு உள்ளது. இந்த புயல் அதிதீவிர புயலாக கரையைக் கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளதை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நான்கு மாநில முதல்வர்களுடன் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, அரசு உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

A low-pressure area in the Bay of Bengal has intensified into a depression that will cross the West Bengal and Odisha coasts on 26 May as a very severe cyclonic storm, the India Meteorological Department said.