முதல் முறை வாக்களிக்க வாய்ப்பு..நடனமாடி கொண்டாடிய குஜராத்தின் 'சித்தி' பழங்குடியினர்.. யார் இவர்கள்?

காந்திநகர்: குஜராத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்த தேர்தலில் 'ஜம்பூர்' கிராமத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்கள் முதல் முறையாக வாக்களிக்கின்றனர்.

மினி ஆப்பிரிக்க கிராமம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஜம்பூரில் அதிக அளவில் பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். தங்களுக்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், இதனை பாரம்பரிய நடனமாடி அம்மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தற்போது இது தொடர்பான வீடியோகக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பரவி வருகிறது. அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமையை உறுதி செய்வதே தங்களின் நோக்கம் என்றும், இதன் அடிப்படையில்தான் இவர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனவும் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

English summary

As the first phase of elections in Gujarat has started today, the tribal people of 'Jampur' village are voting for the first time in this election. Known as a mini African village, Jambur is home to a large number of tribal people. As they got the chance to vote, the people are celebrating it by performing traditional dance. Currently, related videos are spreading widely on social media. The Election Commission has said that their aim is to ensure the right to vote for everyone, and it is on this basis that they have been given the right to vote.