பிரதமர் மோடி அட்வைஸ்..மத்திய அரசு பணியை துறந்தவரை கைவிட்ட பாஜக! தாமரையை வீழ்த்த குஜராத்தில் போட்டி

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத்தில் முதல்வராக இருந்த நிலையில் அவரது ஆலோசனையில் வருமான வரித்துறை உதவி கமிஷனராக இருந்தவர் விருப்ப ஓய்வு பெற்று பாஜகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் தற்போது கட்சியினரால் அவமரியாதை செய்யப்பட்ட நிலையில் குஜராத் தேர்தலில் ஆம்ஆத்மி சார்பில் பாஜகவின் டாப் தலைவரை வீழ்த்த போட்டியிட்டுள்ளார்.

குஜராத்தில் சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இங்கு ஆளும் கட்சியாக பாஜக உள்ளது. கடந்த 24 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பாஜகவே அரசியலில் ஆதிக்கத்துடன் உள்ளது.

இதற்கு அடுத்த படியாக காங்கிரஸ் கட்சி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது. குஜராத்தை பொறுத்தமட்டில் அரசியல் என்றால் அது பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிகளையே சார்ந்து உள்ளது.

English summary

On the advice of Prime Minister Narendra Modi when he was the Chief Minister of Gujarat, the Assistant Commissioner of Income Tax took voluntary retirement and joined the BJP. In this case, he has contested the Gujarat election on behalf of the Aam Aadmi Party to defeat the BJP's top leader, despite being disrespected by the party.