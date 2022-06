இவ்வளவு லட்சமா! பெரிய சொகுசு விடுதியில் மகாராஷ்டிரா எம்எல்ஏ-க்கள்.. ஒருநாள் எவ்வளவு செலவு தெரியுமா?

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

கவுகாத்தி: அசாமில் முகாமிட்டுள்ள சிவசேனா கட்சி அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்களுக்காக நட்சத்திர விடுதி செய்யப்பட்டு வரும் செலவுகள் குறித்த தகவல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக அரசியலில் கூவத்தூர் ரிசார்ட் எந்த அளவுக்கு பிரபலமாகியதோ, அதேபோல் இப்போது அசாமில் உள்ள ரேடிசன் ப்ளூ ஹோட்டல் புகழ்பெற்று வருகிறது. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா தலைமையில் தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் திடீரென சிவசேனா கட்சியில் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அதிருப்தி எம்எல்ஏ-க்கள் ஏராளமானோர், அசாமில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனிடையே எம்எல்ஏ-க்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் செய்யப்பட்டுள்ள கட்டண விபரங்கள் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Assam,70 rooms at the luxury hotel have been booked for Rs 56 lakh for Shivsena MLAs. The hotel has extensive event space, a pool, a spa, and five restaurants.