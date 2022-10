சட்டென கத்திய ரோஹித்! முகம் சுளித்த தலைகள்! வெட்ட வெளிச்சமான பிரச்சனை! இந்திய அணிக்கு பெரிய சிக்கல்?

India

கவுகாத்தி: நேற்று தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான டி 20 போட்டியில் இந்திய அணி வென்று இருந்தாலும் கூட சில முக்கியமான தவறுகளை இந்திய அணி நேற்று செய்தது.

நேற்று கவுகாத்தியில் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான டி 20 போட்டி நடைபெற்றது. முதல் டி 20 போட்டியில் வென்ற இந்திய அணி இரண்டாவது டி 20 போட்டியில் அதே அணியுடன் களமிறங்கியது. இந்த நிலையில் முதலில் ஆடிய இந்திய அணி 20 ஓவருக்கு 237-3 ரன்கள் எடுத்தது.

இதில் சூர்யா குமார் யாதவ், ராகுல் ஆகியோர் அரை சதம் அடித்தனர். கோலி, ரோஹித் 40+ ரன்களை எடுத்தனர். அதன்பின் ஆடிய தென்னாபிரிக்க அணியும் அதிரடியாகவே ஆடியது.

மில்லர் சதம் காரணமாக 221-3 ரன்கள் வரை எடுத்து கடைசியில் போராடிதோல்வி அடைந்தது.

