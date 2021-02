Just In

ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா: பிப்.26ம் தேதி.. மேடையை அலங்கரிக்கும் காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர்

oi-Anbarasan Gnanamani

ஜெய்ப்பூர்: நாளை (பிப்.26) ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா தொடங்குகிறது. இதில், காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் உரையாடுகிறார்.

"பூமியின் மிகப் பெரிய இலக்கிய நிகழ்ச்சி" என்று அழைக்கப்படும் ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா, கருத்துக்களின் அற்புதமான விருந்தாக அமைகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், உலகின் மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், வணிகத் தலைவர்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு கலைஞர்கள் ஆகியோர் சிந்தனைமிக்க உரையாடலை வெளிப்படுத்த அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆண்டு, ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா 2021ன் பெருமைமிகு நேரடி ஒளிபரப்பு பார்ட்னர் மற்றும் டிஜிட்டல் மீடியா பார்ட்னர்களாக டெய்லிஹண்ட் மற்றும் ஒன்இந்தியா நிறுவனங்கள் இணைகிறார்கள்.

முன்னதாக, இந்திய எழுத்தாளர், கட்டுரையாளர், ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர், வன்முறை, பசி, வீடற்றவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோர்களுக்கு உதவுபவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய ஹர்ஷ் மந்தர், தனது சமீபத்திய புத்தகம் "Locking Down the Poor: The Pandemic and India's Moral Centre." குறித்து உரையாற்றினார்.

முக்கிய அமர்வில், "The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good", தத்துவவாதி மைக்கேல் சாண்டல் தனது புதிய புத்தகம் மற்றும் நமது காலத்தின் அரசியல் குறித்து எழுத்தாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சசி தரூருடன் உரையாடுவார். உலகமயமாக்கல் மற்றும் அதிகரித்துவரும் சமத்துவமின்மை ஆகியவற்றுடன் வெற்றி மற்றும் தோல்வி குறித்த நமது வரையறைகளை மறுபரிசீலனை செய்வதில் சாண்டலின் வாதம் மையமாக உள்ளது. ஒரு முழுமையான சிந்தனையைத் தூண்டும் முகவரியாக இருக்கும் என்று உறுதியளிக்கும் விஷயத்தில், ஒரு புதிய அரசியலை நோக்கி ஒரு வழியை சுட்டிக்காட்டும் கண்ணியம் மற்றும் ஒற்றுமையின் நெறிமுறையை சாண்டல் முன்வைப்பார்.

பின்வரும் அமர்வில், COP26 காலநிலை மாநாட்டின் தலைவர் அலோக் ஷர்மா, பில் கேட்ஸுடன் உரையாடுகிறார். காலநிலை மாற்றம் குறித்து புத்தகம் எழுதியுள்ள பில் கேட்ஸ், காலநிலை பேரழிவைத் தவிர்ப்பதற்காக கிரீன்ஹவுஸ் வாயு வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பதற்கான பரந்த அளவிலான, அணுகக்கூடிய திட்டத்தைப் பற்றி பேச உள்ளார்.

பில் கேட்ஸ் மற்றும் அலோக் ஷர்மா ஆகியோர் நீண்ட காலமாக காலநிலை மாற்றத்திற்கான காரணங்களை ஆராய்வதிலும், காலநிலை பேரழிவை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்ற கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா 2021 (ஜே.எல்.எஃப்) இன் 14 வது பதிப்பும் virtual முறையில் நடக்கிறது. பிப்ரவரி 19 தொடங்கி, பிப்.21 அன்று முதல்கட்ட ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழா நிறைவடைந்த நிலையில், மீண்டும் பிப்ரவரி 26 முதல் 28 வரை நடைபெறுகிறது.