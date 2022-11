15 வயது இஸ்லாமிய சிறுமிக்கு திருமணம்.. "சட்டப்பூர்வமானதுதான்".. ஜார்கண்ட் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

India

oi-Halley Karthik

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் 15 வயது இஸ்லாமிய சிறுமிக்கு திருமணம் நடைபெற்ற நிலையில் இந்த திருமணம் சட்டப்பூர்வமானதுதான் என அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் குழந்தை திருமணங்களுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக அரசு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், 15 வயது சிறுமி ஒருவருக்கு நடைபெற்ற திருமணத்தை செல்லும் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருப்பது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இஸ்லாமிய தனிநபர் சட்டத்தின் பெயரில் நடைபெறும் குழந்தை திருமணங்கள் போக்சோ சட்டங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவையல்ல என கேரள உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே கூறியிருந்த நிலையில், தற்போது ஜார்கண்ட் உயர்நீதிமன்றம் திருமணத்தை அனுமதித்திருக்கிறது.

A 15-year-old Muslim girl was married in the state of Jharkhand and the state High Court ruled that the marriage was legal. While the government is continuously raising awareness against child marriage across the country, the court's decision to go ahead with the marriage of a 15-year-old girl has created a huge uproar.