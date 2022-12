பழங்குடியின இளைஞரின் தலையை வெட்டி.. அதனுடன் செல்ஃபி எடுத்த கொடூரர்கள்.. ஜார்க்கண்டில் பயங்கரம்

India

oi-Jackson Singh

ராஞ்சி: பழங்குடி இளைஞரின் தலையை வெட்டி கொலை செய்ததுடன் மட்டுமல்லாமல் அந்த தலையை எடுத்து கொலையாளிகள் தனித்தனியாக செல்ஃபி எடுத்த பயங்கர சம்பவம் ஜார்க்கண்டில் அரங்கேறியுள்ளது.

நிலத்தகராறு காரணமாக அந்த பழங்குடி இளைஞரை அவர்கள் வெட்டி கொலை செய்திருப்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக போலீஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஒரு பெண் உட்பட 6 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

A 24-year-old tribal man was beheaded by a rival gang over a land dispute and the accused's friends took a selfie with the severed head in Jharkhand's Khunti district.