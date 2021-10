பாம்பை விட்டு கடிக்க வைத்து.. மனைவி கொடூர கொலை.. கணவர் குற்றவாளி.. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!

India

oi-Rayar A

கொல்லம்: கேரளாவில் பாம்பை கடிக்க வைத்து மனைவியை கொடூரமாக கொலை செய்த கணவர் குற்றவாளி என்று கொல்லம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. தண்டனை விவரம் 13-ம் தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது.

கேரள மாநிலத்தில் விஷப்பாம்புகளை கடிக்க விட்டு கொலை செய்யும் கொடிய செயல் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இப்படி நடந்த ஒரு கொலை சம்பவம் கேரளா மட்டுமின்றி நாடு முழுவதையும் உலுக்கியது.

English summary

A Kollam court has convicted a man of brutally killing his wife by biting a snake in Kerala. The sentence details are announced on the 13th october