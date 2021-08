'பெட்ரோல் விலை அதிகமாக இருப்பதாக கூறுபவர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் செல்லுங்கள்'.. பாஜக தலைவர் சர்ச்சை பேச்சு

India

oi-Rayar A

போபால்: நாட்டில் பணவீக்கம் மற்றும் எரிபொருள் விலை அதிகமாக இருப்பதாக இருப்பவர்கள் தாராளமாக தாலிபான்கள் ஆட்சி புரியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு செல்லலாம் என்று மத்திய பிரதேச பாஜக தலைவர் பேசியதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் கத்னி மாவட்ட பா.ஜ.க தலைவர் ராம்ரதன் பயல் கடந்த சுதந்திர தினத்தன்று இவ்வாறு பேசியுள்ளார். அவர் பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பா.ஜ.க தலைவர் ராம்ரதனுக்கு நெட்டிசன்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவினர் மீது எந்த தவறும் இல்லை.. கோடநாடு விசாரணையை கைவிட வேண்டும்: பாஜக அண்ணாமலை பேச்சு

English summary

The controversy erupted when the Madhya Pradesh BJP leader said that those with high fuel prices could go freely to Taliban-ruled Afghanistan