"ரஷ்யாவை கண்டு நேட்டோ அஞ்சி நடுங்குகிறது.. அதுதான் அனைத்திற்கும் காரணம்" சீறும் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி

India

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் நாட்டில் போர் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், நேட்டோ அமைப்பு தொடர்பாக அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது முழு வீச்சிலான போரைத் தொடங்க கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி ரஷ்ய அதிபர் புதின் உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

இந்த போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வர உலக நாடுகள் இதுவரை எடுத்த முயற்சி எதுவும் பலன் அளித்தாகத் தெரியவில்லை. இதன் காரணமாகவே 4 வாரங்களைக் கடந்து போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

உக்ரைன் போரால்.. புதினின் 38 வயது காதலிக்கு வந்த சோதனை.. நெருக்கடியில் சுவிஸ்

English summary

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said the Nato was afraid of Russia because of which it was not granting membership: Ukraine war latest updates in tamil.