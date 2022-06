துரோகம்! மன்னிக்கவே முடியாது! ராஜ்யசபா தேர்தலில் காங்கிரசுக்கு ஓட்டு! பாஜக பெண் எம்எல்ஏ நீக்கம்

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் ராஜ்யசபா தேர்தலில் கட்சி விதிகளை மீறி காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஓட்டளித்து வெற்றி பெற செய்த பாஜக எம்எல்ஏ

ஷோபாராணி குஷ்வா கட்சியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவில் 15 மாநிலங்களில் இருந்து 57 ராஜ்யசபா எம்பிக்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 10ல் அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழகம் உள்பட 11 மாநிலங்களை சேர்ந்த 41 பேர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

ராஜஸ்தான், ஹரியானா, கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் 16 இடங்களுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடந்தது. இதில் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் மாற்றி ஓட்டளித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The BJP expelled its Rajasthan MLA Shobharani Kushwah for cross-voting in favour of a Congress candidate in the elections to four Rajya Sabha seats from the State held recently.