"கங்குலி அரசியலுக்கு வந்தால்.." அடங்கிய யூகங்களை மீண்டும் பற்ற வைத்த கங்குலி மனைவி! பரபர தகவல்

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: அமித் ஷா உடனான கங்குலியின் சந்திப்பு பல்வேறு யூகங்களை எழுப்பி உள்ள நிலையில், கங்குலியின் மனைவி இப்போது கூறிய சில கருத்துகள் மீண்டும் சர்ச்சையைக் கிளப்பி உள்ளது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிசிசிஐ தலைவரும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரருமான தாதா கங்குலியின் வீடுற்கு சென்ற மத்திய உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அங்கேயே இரவு உணவு அருந்தினார். இதன் காரணமாக அங்குப் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு இருந்தது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கங்குலி அரசியலில் குதிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Dona Ganguly says that Sourav will do well in politics and work for the welfare of people: (கங்குலியின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து அவரது மனைவி டோனா கங்குலி) Sourav Ganguly political entry latest news in tamil.