கந்தல் துணியோடு.. சாலையில் ஆதரவற்று திரிந்த பெண்.. முன்னாள் வங்க முதல்வரின் உறவினர்.. அதிர்ச்சி!

India

oi-Shyamsundar I

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் கந்தல் துணியோடு, சாலையோரத்தில் திரிந்த பெண் ஒருவரை அங்கிருந்த மக்கள் அடையாளம் கண்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்து உள்ளனர். அம்மாநில முன்னாள் முதல்வர் புத்ததேப் பட்டாச்சார்யாவின் உறவினர் இவர் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது... இவரின் உருக்கமான கதை அம்மாநில கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களின் எளிமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறியுள்ளது.

கொல்கத்தாவிற்கு வெளியே இருக்கும் பெரிய நகரங்களில் நார்த் 24 பரகான்ஸ் மிக முக்கியமான நகரங்களில் ஒன்று. சென்னைக்கு வெளியே இருக்கும் புறநகர் நகரங்களுக்கு இணையான முன்னேற்றம் கொண்ட பகுதி இது. நீண்ட அழகான சாலைகள், வங்க மொழியில் கூவும் நடத்துனர்களின் சத்தத்தோடு சீறும் பேருந்துகள் என்று மிகவும் முன்னேறிய பகுதியாகும். இங்குதான் சாலையோரத்தில் நீள நிற கிழித்த நைட்டி அணிந்து சுற்றித்திரிந்த அந்த பெண் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்

முடி நரைத்து, உடைகள் கிழிந்து சாலை ஓரத்தில் பாராபஜார் அருகே அந்த பெண் பிச்சை எடுத்து, கிடைத்த உணவை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கொண்டு இருந்தார். முதலில் இவரை சாதாரண பிச்சக்காரப்பெண் என்றுதான் அங்கிருந்தவர்கள் நினைத்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவரை அடையாளம் கண்ட அப்பகுதி முக்கியஸ்துவர்களும், பத்திரிக்கையாளர்களும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர்.

English summary

West Bengal Ex CM Buddhadeb Bhattacharya's Wife's sister begs in the road of Kolkata. After photos went viral she got admitted in the hospital.