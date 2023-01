சுழலில் சிக்கும் சீனா.. ஒரு நாளைக்கு 36,000 உயிரிழப்புகள்? ஆய்வு நிறுவனங்கள் அனுப்பிய "வார்னிங்"

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், வரும் 22ம் தேதி அந்நாட்டில் 'சந்திர புத்தாண்டு' கொண்டாடப்பட இருக்கிறது. இந்த கொண்டாட்டங்களுக்கு மக்கள் தற்போது தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த கொண்டாட்டத்தையொட்டி கொரோனா உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2019ல் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று பாதிப்பானது உலகம் முழுவதும் கடுமையான நெருக்கடிகளை ஏற்படுத்தியது. இன்று வரையிலும் கூட உலக நாடுகள் இந்த தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இந்த கொரோனா தொற்று முதன் முதலாக சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில்தான் கண்டறியப்பட்டது. எனவே இந்த பாதிப்பை சீனாதான் பரவியது என அமெரிக்க உள்ளிட்ட நாடுகள் குற்றம்சாட்டின.

அதேபோல சீனாவில்தான் முதியவர்கள் அதிக அளவில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். எனவே இதை இரண்டையும் கணக்கில் கொண்டு சீனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியது. அப்போது அந்நாட்டு அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுதான் 'பூஜ்ஜிய கோவிட்' கொள்கை. இந்த கொள்கையின் மூலம் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு யாரேனும் ஒருவருக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவர் தங்கியிருந்த பகுதி முழுவதும் அடைத்து சீல் வைக்கப்படும்.

English summary

China's Covid death toll to hit 36,000 due to Shanti New Year holiday As the corona virus is intensifying in China, the 'Lunar New Year' is going to be celebrated on the 22nd. People are currently preparing for these celebrations. In this case, it has been warned that this celebration will increase the number of deaths due to Corona.