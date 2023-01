ஊழியர்களுக்கு போனஸ்.. போதும் போதும் என்று சொல்கிற அளவுக்கு.. பணத்தை அள்ளி வீசிய சீன நிறுவனம்!

சீனாவில் உள்ள நிறுவனம் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் தொகையாக பல கோடிகளை கொட்டி கொடுத்து பணமழையில் நனைய வைத்துள்ளது.

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் பொருளாதார நெருக்கடி அதிகரித்து வருவதாக ஒருபக்கம் சொல்லப்படும் நிலையில் அந்த நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் தனது நிறுவன ஊழியர்களுக்கு போனஸ் தொகையாக பல கோடிகளை கொட்டி கொடுத்து பணமழையில் நனைய வைத்துள்ளது.

வருடம் முழுவதும் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக கடுமையாக உழைக்கும் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் அறிவித்து ஊழியர்களை பல நிறுவனங்களும் மகிழ்ச்சிப்படுத்துகின்றன.

ஆயிரம் ரூபாயில் தொடங்கி பல லட்சங்கள் வரை ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனக்கென ஒரு கொள்கையை பின்பற்றி அறிவித்து ஊழியர்களை திளைக்க வைக்கிறது. சில சமயங்களில் கார்களைக் கூட திடீரென கிப்ட் ஆக சில நிறுவனங்கள் கொடுத்து விடுகின்றன.

English summary

While it is being said that the economic crisis is increasing in China, a company from that country has showered its employees with several crores as bonuses.