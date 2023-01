‘நானும் இப்போ அம்மாதான்’.. மகள்களை மனைவியிடம் இருந்து மீட்க.. பாலினத்தையே மாற்றி பெண்ணாக மாறிய தந்தை

International

oi-Jaya Chitra

க்வீடோ: மனைவியிடம் வளர்ந்து வரும் தன் மகள்களை சட்டப்படி தன் வசம் அழைத்துச் செல்வதற்காக, ஈக்வடாரில் தந்தை ஒருவர் தன் பாலினத்தையே மாற்றிக் கொண்ட வினோத சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிள்ளைகள் மீது கொண்ட பாசத்தில் தந்தையாகட்டும், தாயாகட்டும் இருவருமே சரி நிகர்தான். ஆனால், விவாகரத்து என்று வரும் போது, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பையும், எதிர்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொரு நாடுமே சில சட்டதிட்டங்களை வகுத்து வைத்துள்ளது. அதன்படி, தென் அமரிக்க நாடான ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தம்பதி விவாகரத்து கோரும் போது, அவர்களுடைய பெண் குழந்தைகள் தாயிடமே வளர வேண்டும் என்ற சட்டம் உள்ளது.

ஆனால், சட்டத்திற்காக தன் பாசத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத தந்தை ஒருவர், தன் மகள்களுக்காக பாலினத்தையே மாற்றிக் கொண்டு தாயாக மாறி இருக்கிறார்.

English summary

An Ecuadorian man has changed his gender to help him win the custody of his daughters. His official documents now lists his new gender identity as "FEMENINO."