இவருக்கு கண்டிப்பாக தரனும்.. அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு ஜெலன்ஸ்கி பெயர் பரிந்துரை.. வாய்ப்பிருக்கா?

கீவ் : அமைதிக்கான நோபல் பரிசை உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கிக்கும், அந்நாட்டு மக்களுக்கும் வழங்க அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வழங்கும் நார்வே நோபல் கமிட்டிக்கு பல ஐரோப்பிய அரசியல்வாதிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

உக்ரைன் நாட்டின் மரியுபோல் நகரை ரஷிய படைகள் சுற்றி வளைத்து தாக்குதல்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தநிலையில், உக்ரைன், மரியுபோல் குண்டுவெடிப்பில் இடிபாடுகளில் சிக்கிய 130 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

இடிபாடுகளிலும், தாக்குதலிலும் காயமடைந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோரை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

Many European politicians have appealed to the Norwegian Nobel Committee to present the Nobel Peace Prize to Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the people of the country.