கல்லூரி வராத மாணவர்கள்.. ஆசிரியையாக டிக்டாக் அழகி நியமனம்.. சீனாவில் புது யோசனை.. வெடித்த சர்ச்சை

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கல்லூரிக்கு மாணவர்கள் வராமல் டிமிக்கி கொடுத்து வகுப்பை புறக்கணித்து வந்த நிலையில் டிக்டாக் அழகியை கல்லூரி நிர்வாகம் ஆசிரியையாக நியமனம் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் மாணவர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ள நிலையில் கல்லூரி நிர்வாகம் சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளது.

சீனாவின் மத்திய பகுதியில் ஹெனான் மாகாணம் உள்ளது. இங்கு கைபெங் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொலைதொடர்பு கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது.

அந்த பகுதியில் உள்ள பிரபலமான கல்லூரிகளில் இதுவும் ஒன்று. இதனால் ஏராளமான மாணவர்கள் இந்த கல்லூரியில் படித்து வருகின்றனர்.

English summary

In China, the Tik Tok actress has been appointed as a professor by the college administration, while the students have been ignoring the class by not coming to the college. As a result of which the attendance of students has increased, the college administration is embroiled in controversy.